"Гнев и возмущение справедливы": Ермак понимает реакцию общества на "платформу" Сивохо

30 марта Сивохо уволили из Совета национальной безопасности и обороны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Сергей Сивохо поступил неправильно, когда призывал мириться с людьми из оккупированного Донбасса, потому что не обращал внимания на общие настроения общества.

Об этом он рассказал в интервью Левому берегу.

При этом он отметил, что не имеет никакого отношения к «платформе примирения», но убежден, что Сивохо был искренен в своих намерениях.

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«Много в этой платформе было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам», – сказал он, уточнив, что не знает, кто принимал в этом участие.

«Кроме того, важно думать о том, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать: «Давайте мириться» – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливы. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла», – добавил Ермак.

При этом руководитель ОП отметил, что считает обвинения в отношении Сивохо несправедливыми. Также Ермак уверен, что Сивохо «реконструируется в какой-то другой ипостаси».

Как сообщал УНИАН, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла драка, в ходе которой толкнули Сивохо.

15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

16 марта стало известно, что 19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сивохо с его должности внештатного советника.

30 марта Сивохо уволили из Совета национальной безопасности и обороны.

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