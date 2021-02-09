Премьер-министр утверждает, что Украина на пути к членству в НАТО выполняет «домашнее задание».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина в краткосрочной перспективе хочет получить План действий относительно членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмыгаль сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась в онлайн-режиме на платформе ZOOM.

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Глава украинского правительства заявил, что Украина будет оставаться важным и предсказуемым партнером Альянса, который стремится присоединиться к НАТО.

"Воплощение реформ является основой для получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО. Это наша ключевая краткосрочная цель. На этой стадии Годовая национальная программа играет наиболее важную роль в реформировании Украины, приближении к стандартам НАТО и подготовке к членству в НАТО", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина поддерживает диалог с НАТО по широкому кругу вопросов, в том числе в подготовке к членству через воплощение реформы. По его словам, это происходит в сочетании с вопросами борьбы с COVID-19 и противодействия российской агрессии, гибридным формам ведения войны и кибератакам. Также речь идет об укреплении региональной безопасности, особенно в регионе Черного моря, и участия Украины в миротворческих миссиях и операциях безопасности, возглавляемых НАТО, о гендерном равенстве, об укреплении национальной устойчивости и тому подобном.

"Что касается стремлений Украины, конечно, членство в НАТО является для Украины важным приоритетом. Это прописано в нашей Конституции. Мы сегодня это обсуждали с господином генеральным секретарем, и мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы приняли целый ряд законопроектов. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы. Мы продолжаем переход на стандарты НАТО. Мы проводим совместные учения. Мы участвуем совместно с НАТО в совместных международных операциях, и у нас, действительно, очень много сегодня наработок, которые дают нам надежду на такое быстрое выполнение нашего домашнего задания", - подчеркнул Шмыгаль.

Он сказал, что "достижение стандартов НАТО в секторе обороны и безопасности Украины и будет той предпосылкой, когда мы получим возможность стать полноправным членом".

По его словам, Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией. "Активно над этим работаем, и считаю, что сегодняшняя наша встреча является довольно положительным и важным, символическим сигналом, и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду", - подытожил премьер.

Украина-НАТО: что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - заявил Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что за годы правления новоизбранного президента США Джо Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

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Автор: Виталий Саенко