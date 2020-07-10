Партия Шария не получит денег из госбюджета – "Честно"
Окружной админсуд Киева отказал в исковых требованиях партии Шария к НАПК относительно государственного финансирования политической силы.
Об этом сообщает общественное движение Честно.
Читайте такжеХотят объяснений: в Грузии отреагировали на слова Саакашвили о "нелегитимной" власти
Истец просил суд взыскать с государственного бюджета через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу «Партии Шария» в размере более 3,2 миллиона гривень.
Среди других требований - признать противоправным бездействие НАПК, которое, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.
Напомним, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена отмена государственного финансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram