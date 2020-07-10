Партия Шария не получит денег из госбюджета – "Честно"

В октябре 2019 года Рада приняла закон об отмене госфинансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».

Окружной админсуд Киева отказал в исковых требованиях партии Шария к НАПК относительно государственного финансирования политической силы.

Об этом сообщает общественное движение Честно.

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Истец просил суд взыскать с государственного бюджета через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу «Партии Шария» в размере более 3,2 миллиона гривень.

Среди других требований - признать противоправным бездействие НАПК, которое, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.

Напомним, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена отмена государственного финансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».

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