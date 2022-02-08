Журналисты выяснили, что семья экс-СБУшника после его увольнения стала владеть недвижимостью в ЖК премиум-класса "Новопечерские Липки".

Журналисты программы Bihus.info выяснили, что семья бывшего главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака после его увольнения приобрела элитную недвижимость на 1,5 млн долл.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Так, расследователи проанализировали соцсети членов семьи Герсака.

Они выяснили, что семья экс-СБУшника после его увольнения стала владеть недвижимостью в ЖК премиум-класса "Новопечерские Липки".

"Герсака уволили, и уже летом 2012-го его супруга купила две квартиры в Липках – 3-комнатные, 200 квадратов, тянут минимум на 650 тысяч долларов без ремонта", — говорится в сюжете.

Кроме того, у Герсаков нашли 6 мест для паркинга, их стоимость оценили примерно в 220 тысяч долларов.

Также Юлия Герсак расширила салон красоты еще на 140 кв. м на "Новопечерских Липках", а это стоило примерно 650 тыс. долл.

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Журналисты подсчитали, что в целом семья экс-СБУшника Герсака потратила на новую недвижимость около 1,5 млн долл.

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Кроме того, в Bihus.info выяснили, что после увольнения из СБУ Герсак основал благотворительный фонд и теперь кормит бесплатными обедами и раздает продуктовые наборы в родном Гайсине.

Напомним, в 2020 году журналисты рассказывали о состоянии семьи Герсака. Она жила в новостройке бизнес-класса в центре Киева, где жене главного СБУшника Николаевщины Юлии принадлежало две квартиры и два паркоместа. По оценкам авторов расследования, стоимость такой недвижимости могла составлять около $400 тысяч. Под Киевом жена Герсака приобрела землю под дачу стоимостью около $200 тысяч. Также семья Герсаков, по данным журналистов, владела как минимум четырьмя авто, которые записаны, в том числе на тещу чиновника.