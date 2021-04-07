Коллегия судей Киевского апелляционного суда приняла решение оставить под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании».
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Как передает корреспондент УНИАН, апелляционная жалоба его адвокатов оставлена без удовлетворения. Таким образом, Семенченко будет находиться под стражей, как минимум, до 24 мая.
После оглашения решения экс-депутат заявил, что "заказчики этого решения" имеют целью уничтожить добровольческое движение и те структуры, которые противостоят российской агрессии.
Присутствующие в зале суда отреагировали на решение криками "Ганьба!" ("Позор!").
Что известно о деле
- 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".
- По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.
- Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".
- По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам.
- Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.
- 26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.
- В тот же день суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога. 28 марта Семенченко был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
- 29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании «ЧВК» - бывшего командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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