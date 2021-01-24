По всей Украине вновь открылись избирательные участки / REUTERS
В 14 областях Украины 24 января проходят повторные местные выборы.
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По информации на сайте ЦИК, местных депутатов, поселковых голов или мэров выбирают в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
В Конотопе сумской области проходят повторные выборы мэра, так как предыдущий мэр Александр Луговой, который победил на выборах, ушел из жизни из-за коронавируса.
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