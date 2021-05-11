Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Расследование уголовного производства в отношении народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука о финансировании терроризма продолжается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Иван Баканов сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, почему подозрение Медведчуку выдвинуто по другим статьям Уголовного кодекса, а не по статье о финансировании терроризма, о чем сообщалось ранее.

По словам Баканова, если не указывается эта статья УК, то это не значит, что по этим обвинениям не ведется расследование.

В свою очередь, генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что больше года занимает должность генерального прокурора и продемонстрировала, что "не действует по общественной необходимости или политической мотивированности, потому что «звезды так стали»».

"Генеральный прокурор Венедиктова всегда издает те процессуальные документы, которые готовы, законны и которые аргументированы. Поэтому на сегодняшний день по данным эпизодам (совершении Медведчуком и Тарасом Козаком госизмены и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму) мы полностью уверены", - добавила она.

По словам генпрокурора, как только будет готовность закончить расследование других уголовных производств, то все это будет сделано открыто, и все об этом узнают.

"Никто ничего не скрывает и никто ничего не делает только потому, что надо под какую дату - у нас очень много дат, у нас каждый день - что ни день, то праздник. Мы делаем свою работу днем, ночью, в праздники", - сказала Венедиктова.

Санкции против Медведчука и уголовные дела

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne .

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, санкции применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которыми располагают Медведчук и его жена.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма) УК. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Сегодня, 11 мая, Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: о незаконной передаче РФ газового месторождения, передаче российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (относительно скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины), и проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Проминь".

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Автор: Надя Пришляк