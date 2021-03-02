Среди претендентов на должность руководителя САП, в частности, действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов и Игорь Семак.

На конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступило 111 заявлений кандидатов.

Читайте такжеВ Раде требуют вызвать Шмыгаля "на ковер" за катастрофу с долгами населенияОб этом информирует Transparency Іnternational Украина.

Как отмечается, всего на вакантные должности в САП подали заявления 169 кандидатов. Участие в конкурсе примут 128 юристов, 41 кандидата не допущено через формальные основания.

«Всего на должность руководителя получили 111 заявлений, заместителя - 90, начальника отдела - 75. Среди претендентов на должность руководителя САП - действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов и Игорь Семак, глава комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Андрей Костин, экс-руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и председатель правления ТЕ Украины Андрей Вишневский», - информирует Transparency Иnternational со ссылкой на информацию, озвученную во время заседания Конкурсной комиссии по избранию руководства САП.

Согласно сообщению, на очередном заседании 1 марта комиссия внесла изменения в проходной балл: 80 баллов в тестировании на знание законодательства и 110 баллов - в тестировании на общие способности.

Также на сайте Офиса генпрокурора опубликовали перечень вопросов для тестирования на знание законодательства.

«После тестов на профессиональные и общие способности - собеседования. А для потенциального руководителя САП и его заместителя еще и тестирование на полиграфе», - отмечают ТI.

В финале победителей определят в соответствии с позицией в рейтинге после всех этапов отбора - комиссия не будет иметь финального голосования за потенциального победителя.

Смена руководства САП: что происходит

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые, в частности, будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон -Таубадель.

Посольство США в Украине заявило, что Европейский Союз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отметили в посольстве.

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Автор: Инна Андалицкая