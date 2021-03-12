Президент подчеркнул, что это не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время, и не окончательный перечень мер, к которым прибегнет Украина в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недавние решения Совета нацбезопасности и обороны ответом всем тем, "кто долгие годы наносил удары Украине".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

Он отметил, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс, одобрение в обществе и возмущение тех, "кто нашел в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес".

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"Коротко ..., то Украина дает сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самое главное - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим, будто из легенд о цветении папоротника", - отметил Зеленский.

По словам президента, пока украинцы верили, что справедливость есть, некоторые присваивали ресурсы государства, его недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже Конституционный суд Украины.

"Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше. Прежде всего мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций", - напомнил президент.

Глава государства поинтересовался, почему это не было сделано предыдущим руководством страны, однако назвал этот вопрос риторическим.

Он также напомнил, что 19 февраля были введены санкции против Виктора Медведчука и еще нескольких лиц, а также поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс".

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"И, не менее важно, - выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году ... в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров. Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий Украины, в частности "Мотор Сич", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что ответы на эти вопросы найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр, ведь граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.

Президент добавил, что тем, кто сделал это законно, бояться нечего, однако, чтобы установить это, будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу.

"Кроме того, вчера мы наконец сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году, утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - сказал глава государства.

Зеленский пообещал, что это не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время, и не окончательный перечень мер, к которым прибегнет Украина в будущем.

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"Подчеркиваю - предпринятых нашим государством, по нашему решению, согласно нашему долгу, а не потому, что кто-то нам позвонил ... В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке - да. И за нее мы всегда будем благодарны. Но в первую очередь мы сами должны себя защищать, вместо нас этого никто не сделает. И Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость", - подытожил Зеленский.

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Автор: Антонина Доломанжи