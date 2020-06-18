Совет Евросоюза продлил "крымский пакет" санкций против РФ еще на год

Действие этих санкций истекало 23 июня 2020 года.

Совет Европейского Союза продлил на еще один год - до июня 2021 года - запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - отметил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня 2019 года лидеры ЕС продлили до 23 июня 2020 года пакет соответствующих санкций.

Они включают запрет на импорт продукции происхождением из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крым. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается: осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям и применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов; обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, связанными с инфраструктурой в этих секторах.

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