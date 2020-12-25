Он отметил, что это не влияет на него ни как на человека, ни как на политика.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что санкции России имеют на него 0% "серьезного влияния".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"На мою позицию как председателя Верховной Рады это никоим образом не повлияет. Я как занимал прогосударственную позицию, так и буду занимать. Зачем это было делать - лучше спросить представителей Российской Федерации. С точки зрения непосредственного влияния на меня с этими санкциями - там серьезное влияние где-то 0%, потому что у меня нет ни недвижимости, ни бизнеса... Ничего", - заметил Разумков.

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Он добавил, что даже если рассматривать эту ситуацию как политический аспект, то он также должен быть логичным.

"В данном случае это абсолютно не влияет на меня ни как на человека, ни как на политика", - сказал председатель ВР.

Санкции РФ против Украины: что известно

11 декабря РФ дополнила список украинцев, против которых введены санкции.

Всего в перечень внесено 849 человек. В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции, включили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Также под санкции попали депутаты от "Слуги народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, к которым применяются санкции.

1 ноября 2018 года правительство РФ ввело санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В декабре того же года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка.

4 сентября 2020 года российская власть дополнила список украинцев, к которым вводятся санкции, в частности, фамилиями экс-президента Петра Порошенко и солиста группы "Океан Эльзы", бывшего лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

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Автор: Татьяна Поляковская