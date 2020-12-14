Председатель ВР отметил, что у него нет бизнеса в России.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что не видит проблем с внедрением в отношении него санкций РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о внесении его в санкционный список, принятый Россией.

Читайте такжеВ "Слуге народа" поддерживают идею работать в январе одну пленарную неделю вместо двух

"Моя позиция следующая - я работал, работаю и буду работать на пользу государства Украина как председатель Верховной Рады, и если даже я не буду председателем ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет, тем более никакими внесениями в санкционные или в какие-то другие списки, это точно нельзя изменить", - отметил Разумков.

Председатель ВР добавил, что для него это "риторический вопрос", поскольку у него не было бизнеса, средств или недвижимости в РФ и "я не планирую ее там покупать, поэтому исключительно с организационно-финансовой точки зрения эти санкции никоим планом на меня не повлияют".

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк