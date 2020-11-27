Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал готовность власти Беларуси ввести санкции против украинских чиновников.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Мой белорусский коллега заявил о том, что готовится список санкций, или подготовлен список санкций в отношении украинских чиновников, но они еще не приняты, и это очень важная деталь", - заявил Кулеба.
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Министр отметил, что "Украина никакого зла в отношении Беларуси не делала и во внутренние дела не вмешивалась". "И поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей", - отметил он.
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