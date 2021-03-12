Глава МИД призывает Россию отказаться от агрессивной политики против Украины.

Министерство иностранных дел призывает Европейский Союз к готовности усиливать ограничительные меры против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения агрессии против Украины.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины о продлении персональных санкций ЕС за агрессию РФ против Украины.

В частности, внешнеполитическое ведомство заявляет, что решение о продлении санкций "является безоговорочным свидетельством того, что ЕС остается надежным партнером Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности".

"Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к выполнению своих международно-правовых и политических обязательств. В случае дальнейшего продолжения и эскалации Россией агрессивных действий в отношении Украины, реакция международного сообщества должна быть адекватной, а санкции усилены", - отмечается в заявлении.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter приветствовал решение Евросоюза продлить санкции против физических и юридических лиц РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - заявил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко