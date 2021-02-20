В посольстве США напомнили, что Медведчук находится под санкциями уже с 2014 года / Фото УНИАН

Соединенные Штаты Америки заявили о поддержке решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», - сказано в сообщении.

Читайте такжеРазозлили санкции: Оксана Марченко заявила, что идет в политику

Санкции против Медведчука:

  • 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.
  • Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
  • Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева