США поддержали введение Украиной санкций против Медведчука

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Соединенные Штаты Америки заявили о поддержке решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook. «Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», - сказано в сообщении. Читайте такжеРазозлили санкции: Оксана Марченко заявила, что идет в политику Санкции против Медведчука: 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виктория Токарева

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter