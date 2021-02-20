Соединенные Штаты Америки заявили о поддержке решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.
«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», - сказано в сообщении.
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Санкции против Медведчука:
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.
- Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
- Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.
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