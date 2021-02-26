Именно в Сент-Галлене, куда перегнали самолеты, юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций.

Три чартерных самолета, на оффшорных владельцев которых были наложены санкции из-за деятельности кума Путина Виктора Медведчука, перед заседанием СНБО (в период с 10 по 21 февраля) перегнали в швейцарский городок Сент-Галле.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", предназначенного для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу.

С этой швейцарской компанией и с ее владельцем - Анатолием Шефером - и связывают Виктора Медведчука и его окружение, которое якобы и зарабатывали на владении нефтепровода. Правда, в ОПЗЖ ранее уже опровергали информацию о причастности Медведчука к "трубе".

В решении СНБО говорится о наложении санкций на 5 оффшорных компаний, которые значатся владельцами частных самолетов.

Две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Те в разный период пользовались этими бортами.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира - президента строительного холдинга "Киевгорстрой".

Четвертая компания связана с бывшим нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником.

А пятая компания WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Журналисты предполагают, что эта структура имеет отношение к компании с названием - WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым.

Последнего СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнего друга президента РФ Владимира Путина Игоря Сечина.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации "Схем", также может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.

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Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН