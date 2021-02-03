По данным источников, члены СНБО без обсуждения подписали решение по санкциям.

Санкции против нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов Совет нацбезопасности и обороны принимал в письменной форме, а президент Владимир Зеленский по этому поводу не высказывался.

Об этом пишет УП со ссылкой на информацию некоторых членов СНБО.

Источники издания рассказывают, что заседания Совбеза как такового не было, его не проводят давно. Обычно членам СНБО дают документы, просят ознакомиться с ними и расписаться.

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"2 февраля в 17:30 членам СНБО позвонили из офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж. Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались", - пишет УП.

Один из членов СНБО заявил, что это был "письменный опрос", без обсуждения. Кроме того, по его словам, акцента на том, что санкции касаются именно телеканалов, не было.

Примечательно, что президент своей позиции по этому вопросу не высказывал, а бланки собирал секретарь Совбеза Алексей Данилов. О следующих шагах в контексте санкций не сообщали.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы в целях защиты национальной безопасности.

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Автор: УНИАН