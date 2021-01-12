Президент Молдовы желает возобновить дружбу с Украиной на высшем уровне.

Президент Молдовы Майя Санду пригласила президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Молдову.

Читайте такжеЗеленский и Санду договорились создать Совет президентовКак передает корреспондент УНИАН, об этом Санду сказала в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы вновь подтвердить приглашение господину президенту Зеленскому осуществить официальный визит в Республику Молдова и надеюсь увидеться с вами, господин президент, снова в ближайшее время в Кишиневе», - сказала Санду.

Она заявила, что ей приятно находиться сегодня с первым официальным визитом в Киеве на посту президента Молдовы, чтобы «возобновить дружбу между нашими странами на высшем уровне».

«В последние годы молдавско-украинский диалог на уровне глав государств был практически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова и поддержание постоянного и прагматического сотрудничества является важной задачей для Республики Молдова и для института президента», - подчеркнула Санду.

Отдельно она сказала, что сегодня была достигнута договоренность «ускорить поиск устойчивого решения для обеспечения взаимных поездок на основании удостоверения личности, что принесло бы пользу гражданам обоих государств».

Кроме того, Санду отметила, что сегодня было подтверждено общее желание активизировать имплементацию Молдовой и Украиной программы европейской интеграции. «Этот путь является стратегическим вариантом для республики Молдова и Украины и надежным способом развития функционального государства с современной рыночной экономикой в интересах граждан», - добавила Санду.

«Мы также высказались за усиление молдавско-украинского диалога в Восточном партнерстве, в частности в рамках саммита этой инициативы, который состоится в этом году», - сказала Санду.

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Автор: Виталий Саенко