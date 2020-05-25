В МИД Грузии рассказали, когда вернут посла в Киев

В ведомстве уверяют, что сложившаяся ситуация не означает разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

В министерстве иностранных дел Грузии состоялась первая рабочая встреча в рамках консультаций с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.

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Как сообщили Первому каналу Грузии в МИД, на сегодняшней встрече заслушали информацию посла и обсудили вопросы и перспективы двусторонних отношений между Грузией и Украиной с учетом сложившейся ситуации, передает Грузия Online.

В министерстве поясняют, что вызов на консультации посла в столицу является принятым шагом в дипломатической практике. В ведомстве заявляют, что будут следить, какие шаги предпримут украинские власти, и решение о возвращении посла в Украину будет принято соответственно.

"Естественно, вызов посла для консультаций не означает разрыва дипломатических отношений между двумя странами, и также не планируется пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами. Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов — будь то оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничество в обычном режиме. Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и решение о дате возвращении посла в Украину будет принято соответственно", — заявили в МИД.

Как сообщал УНИАН, ранее Грузия решила отозвать своего посла из Украины после назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. При этом грузинские власти заверили, что речь о разрыве дипломатических отношений между странами не идет.

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