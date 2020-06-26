Приглашают на совещания: премьер объяснил, что делают с Саакашвили в Кабмине

По словам премьера, сейчас поднят вопрос об объединении совета экономического развития, созданной при Кабмине, и офиса Invest in Ukraine.

Премьер Денис Шмигаль говорит, что с руководителем Офиса реформ Михаилом Саакашвили взаимодействуют, и общественность вскоре увидит результат этого взаимодействия.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

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Шмигаль отметил, что Саакашвили и его представителей регулярно приглашают «на наши совещания, которые касаются реформ, начиная от реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции до тех совещаний, которые мы проводим по возможной реформе таможни, налоговой службы, другим реформам, которые есть у нас в стране».

По словам премьера, сейчас поднят вопрос об объединении совета экономического развития, созданной при Кабмине, и офиса Invest in Ukraine.

«Плюс проведение реформ — также в рабочем порядке у нас все происходит, без всяких интриг, без каких-либо подковерных вещей, очень прозрачная и четкая работа. Даже, честно говоря, в определенные моменты я получаю удовольствие от того диалога и тех наработок, идей и предложений, которые у нас есть по видению реформ и работе по этим вещам», – ответил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. По мнению Саакашвили, сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".

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