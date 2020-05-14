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Саакашвили ищет через Facebook реформаторов

13:33, 14 мая 2020
Политика
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REUTERS

Председатель исполнительного комитета совета Национального реформ Михаил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил форму для участия в конкурсе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ. По мнению Саакашвили, сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".

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