Саакашвили ищет через Facebook реформаторов

7 мая Зеленский назначил Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ. По мнению Саакашвили, факт его назначения свидетельствует, что президент готов на "неординарные шаги".

Председатель исполнительного комитета совета Национального реформ Михаил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил форму для участия в конкурсе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ. По мнению Саакашвили, сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".