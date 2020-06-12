Выдворение Саакашвили: прокуроры завершили следствие в отношении двух пограничников

В Офисе генпрокурора сообщили, что в отношении других высокопоставленных лиц органов госвласти и правоохранительных органов, причастных к правонарушению, расследование продолжается.

Завершено расследование в отношении пограничников, причастных к незаконному задержанию Михаила Саакашвили во время перемещения в Республику Польша.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, завершено досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Читайте такжеСаакашвили анонсировал изменения в законодательство о механизме возвращения украденных средств

По данным следствия, бывшие чиновники причастны к организации и осуществлению в 2018 году незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша.

«Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовывал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. В отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника от 26 июля 2017 года положение о потере Саакашвили гражданства Украины.

7 октября прокуратура сообщила об открытии уголовного производства относительно выдворения Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram