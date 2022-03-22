Ермак призвал партнеров закрыть небо над Украиной и хотя бы предоставить дальнобойные системы ПВО.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российское руководство понимает лишь язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью.

Об этом он сказал во время своей речи в Chatham House.

"Глава Офиса президента подчеркнул, что "российское руководство понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью. Хочу спросить наших европейских партнеров: так какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Дадите ли вы нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли впредь с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?", - отметил председатель ОП.

Он призвал партнеров закрыть небо над Украиной и хотя бы предоставить дальнобойные системы ПВО.

"Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость сдержит ее", - подчеркнул Ермак.

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