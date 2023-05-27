Украина избрана членом Исполнительного Комитета ВОЗ на три года.

РФ пыталась помешать Украине занять место в руководящем органе Всемирной организации здравоохранения, но не смогла сделать это, пишет The Guardian.

Украина и еще 9 стран присоединились к Исполнительному Комитету ВОЗ – руководящему органу, который осуществляет управление организацией в перерывах между сессиями.

Всего стран-членов комитета 34, они регулярно переизбираются на трехлетний срок с учетом принципа справедливого географического распределения.

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Обычно решение о присоединении членов принимают единогласно. Но в этот раз Москва выступала против присоединения Украины и потребовала провести голосование. Это было первое такое голосование за последние 46 лет. Присоединение Украины поддержали 123 голосами, против – 13. Делегация России не была удовлетворена результатами голосования.

"Мы глубоко сожалеем о том, что ассамблея проголосовала за страну, которая просто еще больше политизирует работу Исполкома", – заявила делегация России, добавив, что якобы выступает против "политизации работы ВОЗ в целом".

ВОЗ и война в Украине

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала резолюцию, в которой осудила агрессию РФ против Украины. Документ был принят 80 голосами за, 9 - против, еще 52 воздержались. Альтернативный текст резолюции, предложенный Россией и Сирией, был отклонен.

Утвержденная организацией резолюция содержит призыв оценить ущерб, нанесенный сфере здравоохранения Украины в результате развязанной Россией войны.

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