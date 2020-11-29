Политолог спрогнозировал поведение России на переговорах.

Россия заблокирует проведение новой встречи глав государств "нормандской четверки".

Такой прогноз в эфире телеканала "Украина 24" озвучил политолог Кирилл Сазонов. Он также считает, что Россия не пойдет на обмен удерживаемыми лицами.

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На вопрос, состоится ли "нормандская" встреча в ближайшем будущем, политолог ответил:

"Думаю, что нет, дважды нет... Россия неоднократно заявляла - и Путин говорил, и представители Кремля - что встречаться надо, когда есть какие-то результаты и есть что обсудить. Пока мы видим, что Россия выставляет свои требования, Украину они не устраивают категорически, поэтому встреча лишена смысла".

Сазонов предположил, что Россия "заблокирует встречу, откажется от нее".

"Нам встреча не помешает, мы лишний раз обратим внимание на проблему, лишний раз привлечем внимание Германии и Франции. Возможно, будем добиваться ужесточения санкций, покажем неспособность договариваться России. Но Кремль это тоже прекрасно понимает, поэтому, скорее всего, встречи не будет, так же как и обмена пленными. России не нужны люди, они готовы отдавать наших заложников только в обмен на политические уступки", - сказал эксперт.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк