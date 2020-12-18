Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Прямой".

Отвечая на вопрос, пойдет ли он, в случае проведения досрочных парламентских выборов, на них самостоятельно или со "Слугой народа", Разумков сказал: "Сегодня я не вижу, я думаю, что в ближайшее время и не увижу, оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва".

До очередных парламентских выборов, отметил он, еще долго.

"Сегодня я работаю председателем Верховной Рады. Надеюсь, что работаю достойно. Надеюсь, что и дальше мне будут доверять люди", - сказал Разумков.

На уточнение, готов ли он идти на досрочные выборы, если для этого появятся основания, председатель ВР отметил: "Я всегда готов ко всему".

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Автор: Татьяна Поляковская