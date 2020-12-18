Разумков готов идти на внеочередные выборы в Раду / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Прямой".

Отвечая на вопрос, пойдет ли он, в случае проведения досрочных парламентских выборов, на них самостоятельно или со "Слугой народа", Разумков сказал: "Сегодня я не вижу, я думаю, что в ближайшее время и не увижу, оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва".

До очередных парламентских выборов, отметил он, еще долго.

"Сегодня я работаю председателем Верховной Рады. Надеюсь, что работаю достойно. Надеюсь, что и дальше мне будут доверять люди", - сказал Разумков.

На уточнение, готов ли он идти на досрочные выборы, если для этого появятся основания, председатель ВР отметил: "Я всегда готов ко всему".

Читайте такжеНардепы решили провести в январе только одну пленарную неделю

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская