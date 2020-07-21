Не лучше предыдущих: опрошенные украинцы оценили работу Рады 9-го созыва

Лучше всего оценивают эффективность работы Верховной Рады текущего созыва молодежь и избиратели партии «Слуга народа». Хуже всего - избиратели «Европейской солидарности».

Около половины украинцев не видят особой разницы в эффективности работы Верховной Рады 9-го созыва и парламентов предыдущих созывов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 16-17 июля 2020 года на тему: «Год после выборов Верховной Рады: оценки граждан».

Согласно результатам опроса, отвечая на просьбу дать оценку эффективности действующего и предыдущего составов парламентов Украины, 44% респондентов указали, что ничего не изменилось.

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Еще 29% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время 24% - противоположного мнения и считают предыдущий парламент более эффективным. 3% респондентов не смогли дать сравнительную оценку.

По информации социологов, лучше всего оценивают эффективность работы Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии «Слуга народа». Хуже всего - избиратели «Европейской солидарности», большинство которых считают предыдущий парламент более эффективным.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

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