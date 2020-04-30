"Слуга народа" проверяет информацию о работе ресторана Тищенко в Киеве в карантин

По словам первого заместителя председателя фракции, пока правоохранители "не определили, есть ли там нарушения".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что во фракции проверяют информацию о работе во время карантина ресторана "Велюр", который связывают с депутатом "СН" Николаем Тищенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом Согласительного совета.

Отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция на то, что ресторан "Велюр" работал во время карантина, Корниенко отметил: "Николай дал определенные объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме определенных встреч как такой бизнес-центр. Мы проверяем сейчас эту информацию и проверяем информацию правоохранителей".

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По его словам, пока правоохранители "не определили, есть ли там нарушения". "Они нам публично не дали такой ответ", - добавил депутат.

Так, считает Корниенко, "надо разобраться с правовой составляющей этого". "О моральной составляющей, здесь, конечно, всегда будут вопросы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от 27 апреля шла речь о том, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, отмечается в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

На это Тищенко в своем Instagram написал: "В "Велюре" я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу ... преобразования города Киева", - заявил он.

28 апреля полиция проверила информацию СМИ о работе ресторана "Велюр" в Киеве во время карантина.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, по прибытию администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь. "В заведении посетителей не было. Там находились несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрещении заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - отметил Вернигор.