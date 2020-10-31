Арахамия заявил, что решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент / фото УНИАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что инициативу президента Владимира Зеленского обновить состав Конституционного Суда поддержали в Европейском парламенте.

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Об этом Арахамия написал в своей колонке на сайте издания "Украинская правда".

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", - сообщил он.

Арахамия подчеркнул, что никакой альтернативы инициативе обновить состав Конституционного суда нет.

Что этому предшествовало

  • 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
  • Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
  • Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
  • 28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
  • В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
  • 29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был возобновлен.
  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.
  • В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

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Автор: Светлана Закелова