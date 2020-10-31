По его словам, на встрече с послами G7 согласовано, что новый состав КСУ будет формироваться максимально прозрачно.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что инициативу президента Владимира Зеленского обновить состав Конституционного Суда поддержали в Европейском парламенте.

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Об этом Арахамия написал в своей колонке на сайте издания "Украинская правда".

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", - сообщил он.

Арахамия подчеркнул, что никакой альтернативы инициативе обновить состав Конституционного суда нет.

Что этому предшествовало

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был возобновлен.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

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Автор: Светлана Закелова