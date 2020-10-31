Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что инициативу президента Владимира Зеленского обновить состав Конституционного Суда поддержали в Европейском парламенте.
Читайте такжеУ Зеленского назвали сроки возможного назначения нового состава КСУ
Об этом Арахамия написал в своей колонке на сайте издания "Украинская правда".
"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", - сообщил он.
Арахамия подчеркнул, что никакой альтернативы инициативе обновить состав Конституционного суда нет.
Что этому предшествовало
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
- 29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был возобновлен.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.
- В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram