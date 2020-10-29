Нардеп уверен, что в ближайшее время положение будет исправлено.

Решение Конституционного суда отменить систему электронного декларирования является позорным и нелогичным.

Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко в эфире телеканала "Украина 24". При этом он считает, что в ближайшее время положение будет исправлено.

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"Думаю, что это позорное решение. Это вообще не поддается никакой логике, это неконструктивное решение однозначно. Но не нужно расстраиваться, я уверен, что Верховная Рада в ближайшие месяцы этот вопрос исправит, все вернется на свои места. Чиновники, депутаты и другие будут декларировать свое состояние, расходы и прибыль, государство и НАПК будут контролировать все несанкционированные поступления и незаконное обогащение", - сказал нардеп.

Депутат отметил, что пока доступ к реестрам невозможен.

"Сейчас это невозможно, сегодня, завтра и в ближайшее время. Но я приведу пример с НАБУ, когда было принято решение, что оно было создано в неконституционный способ, но Верховная Рада создаст закон, я знаю, что он уже есть, который исправляет эту юридическую коллизию. Так же будет и с решением Конституционного суда, те замечания, на которые опирался суд, будут исправлены в законах, которые будут поданы в Верховную Раду, и снова вернется возможность видеть реестр деклараций",- сказал Шинкаренко.

Депутат считает, что, несмотря на то, что у НАПК нет доступа к реестрам, коррупционерам не удастся ничего скрыть.

"Думаю, будет разработана "карта движения" для урегулирования ситуации. Не вижу большой проблемы, поскольку все в наших силах, президент понимает, что это не совсем то, куда хочет двигаться страна с точки зрения антикоррупционной политики. Это решение не будет обжаловано, просто за счет законопроектов будет урегулирован этот вопрос. За несколько месяцев не случится ничего страшного, если пока НАПК не имеет доступа к реестрам, мы ничего не потеряем, и коррупционеры ничего не смогут скрыть", - сказал Шинкаренко.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

28 октября в Европейском Союзе напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

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Автор: Андрей Василюк