"Головы полетят": Саакашвили рассказал, каких реформ следует ожидать украинцам

По его словам, изменения нужны в таможенной, налоговой и судебной системах.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили рассказал, что Украину ожидает реформирование на таможне, в налоговой и судебной системах.

О том, какие изменения произойдут, Саакашвили рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Во-первых, важно, чтобы украинцы, которые пересекают границу, не сталкивались с коррупцией. В Грузии мы создали лучшую таможню согласно всех международных организаций. Есть возможность такую же создать в Украине", - подчеркнул он.

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Председатель комитета Национального совета реформ замечает, что следует радикально менять судебную реформу. "В Украине нет справедливости, ибо нет справедливых судов. Там надо радикально все менять. В течение нескольких недель при презентуем концепцию, как радикально изменить украинскую судебную систему", - говорит Саакашвили.

Кроме того, произойдут изменения и в налоговой сфере. "Первое предложение - отменить коррупционный налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Еще одно предложение - это вопрос процессуальных соглашений между прокуратурой и теми людьми, которые украли деньги в государстве, - вернуть деньги государству в обмен на договоренности не сидеть в тюрьме. Такими методами в Грузии вернули два миллиарда долларов", - отметил председатель комитета.

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Саакашвили также обмолвился о том, что "головы полетят". Впрочем, чьи головы и кто может потерять должность, он не сказал.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили анонсировал изменения в законодательство относительно механизма возвращения украденных средств.

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