В правительстве прокомментировали вывод Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса в Украине.

Украинская власть уже частично учла вывод Венецианской комиссии относительно решения конституционного кризиса в Украине, который возник из-за отмены антикоррупционного законодательства решением Конституционного суда.

Читайте такжеВ КСУ заявляют, что Венецианская комиссия признала легитимным их решение относительно электронного декларирования

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно.

"Прозвучало и продолжает звучать призыв к парламентариям учесть заключение Венецианской комиссии. Оно уже частично учтено, в частности в законопроекте, который касается восстановления системы электронного декларирования. Здесь Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является единым для всех. Его должны выполнять даже судьи", -подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, "это очевидная вещь, но важно, что Венецианская комиссия тоже подтвердила это".

"А что касается изменений в реформирование КСУ, то выводы Венецианской комиссии лягут в основу тех законопроектов, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно", - добавила Стефанишина.

Конституционный кризис в Украине: заключение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного Суда Украины об отмене наказания за недостоверное декларирование активов и советует сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия отмечает, что решение КСУ относительно электронного декларирования "вызывает огорчение".

Как заявили в ВК, решению Конституционного суда относительно е-декларирования "не хватает четкого обоснования, оно не имеет твердой основы в международном праве, и оно запятнано важным процедурным недостатком - "неурегулированным вопросом конфликта интересов некоторых судей". "Это вызывает огорчение из-за немедленного негативного влияния этого решения на борьбу с коррупцией в Украине, но также из-за того, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - говорится в сообщении.

Однако, как заявляют эксперты ВК, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, а Верховная Рада должна принять и внедрить решение, которое будет учитывать конституционную основу страны и соответствующие международные стандарты с сохранением таких общественных интересов, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон О Конституционном Суде Украины.

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Автор: Андрей Василюк