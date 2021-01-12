Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду.
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Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, стороны обсудили вопросы защиты территориальной целостности и суверенитета, введение системных реформ и перспективы межпарламентского сотрудничества.
Разумков отметил, что Украину и Молдову объединяет не только общая граница и прошлое, но и европейское будущее и вызовы.
По словам председателя Верховной Рады, перед обеими странами сегодня стоит ряд сложных вызовов.
«Территориальная целостность и для нашей, и для вашей страны - не просто слова. Это то, за что мы боремся на протяжении многих лет», - подчеркнул он.
Спикер констатировал, что, к сожалению, на линии соприкосновения на Донбассе продолжают гибнуть военнослужащие и мирные граждане.
Разумков и Санду также обсудили работу антикоррупционных органов в Украине.
«Не могу сказать, что меня как гражданина устраивает результат работы антикоррупционных органов», - отметил он и подчеркнул, что их деятельность для многих является сдерживающим фактором.
Он также рассказал о шагах, которые осуществляет украинский парламент для обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов.
Кроме того, Разумков выразил надежду, что вскоре взаимодействие между парламентами Украины и Молдовы получит новый толчок для активизации сотрудничества.
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