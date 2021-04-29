Председатель ВР добавил, что парламент самостоятельно должен определяться относительно назначения и увольнения министров.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова может состояться не раньше 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Разумков отметил, что народные депутаты Украины, которые собрали 150 подписей за инициирование отставки Степанова с должности министра, могут собраться в любой момент.

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При этом председатель ВР напомнил, что у него будет три дня для созыва внеочередного заседания ВР.

"Но мы понимаем, что сейчас приближается Пасха, а после этого у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут в Киеве. Скорее всего, они поедут работать в округа, и здесь главное, чтобы они работали в округах , расположенных на территории нашего государства. И я не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное заседание в этот период. Если и будет такая инициатива, то, скорее всего, это произойдет уже после того, как мы вернемся к пленарным заседаниям ВР - то есть с 18 мая", - отметил Разумков.

Он добавил, что инициаторы отставки Степанова предлагают обратиться к правительству по этому вопросу. "Но я думаю, что ВР самостоятельно должна определяться относительно назначения и увольнения министров", - отметил председатель ВР.

Говоря о провале вакцинации, Разумков отметил, что здесь ответственность должны разделить все органы власти и оппозиция.

Вопрос об увольнении Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

27 апреля депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 29 апреля возможно рассмотрение вопроса об отставке главы Минздрава. Как утверждал Гончаренко, в Офисе президента считают, что "Степанов уже собрал весь тот негатив, для сбора которого его и держали". В свою очередь народный депутат от "СН" Данил Гетманцев исключил возможность рассмотрения вопроса об отставке Степанова на этой неделе.

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

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Автор: Надя Пришляк