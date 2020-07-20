Разоблачена коррупционная схема Кличко-Комарницкого-Тищенко - блогер

По его словам, правоохранители изъяли доказательства отмывания 17 млрд гривен при участии целого ряда компаний - "Варда", "Экобуд", "Скайбуд" и т. д.

Проведенные правоохранителями масштабные обыски у смотрящего Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко вскрыли коррупционные схемы с участием мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом заявил популярный блогер Михаил Чаплыга.

"В пятницу, 17 июля, произошла беспрецедентная, масштабнейшая спецоперация, которая обещает стать самым резонансным делом по разоблачению коррупции не только в Киеве, но и во всей стране. В ходе массовых обысков, включавших дом и офис "смотрящего" Дениса Комарницкого, а также дом сестры народного депутата Николая Тищенко - Юлии. Сообщают, что была разоблачена преступная схема разворовывания бюджетных средств мэром Виталием Кличко, которую непосредственно осуществляли Комарницкий, Тищенко и муж его сестры Герман Блинов", - рассказал Чаплыга.

По его словам, правоохранители изъяли доказательства отмывания 17 млрд гривен при участии целого ряда компаний - "Варда", "Экобуд", "Скайбуд" и т. д. Включая уже хорошо известную “Эко-Буд-Трейд”, получившую в обход конкурса подряд на достройку Подольского мостового перехода.

"По информации правоохранителей, только в этом году через данную фирму было выведено около 3 млрд грн из бюджета столицы. Эта цифра полностью совпадает с информацией, которая уже озвучивалась СМИ, в частности, журналистом Денисом Бигусом. А также - с доказательствами нардепа Гео Лероса, которые он ранее на флэшке передал в НАБУ. То есть, информация полностью подтвердилась", - подчеркнул блогер.

Он отметил, что правоохранители уже ознакомили президента Владимира Зеленского с результатами обысков.

"По моим данным, правоохранители уже доложили обо всем президенту Владимиру Зеленскому. И получили от него полный карт бланш на дальнейшую разработку Кличко, Комарницкого и Тищенко, несмотря на то что последний является членом его фракции и возглавляет киевскую городскую организацию “Слуги народа”. Таким образом это только начало серьезного расследования относительно коррупции в столице…" - резюмировал Михаил Чаплыга.

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