Министр заявил, что «нет кого-то отдельного ответственного за COVID-19».

Депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина поинтересовалась у главы Минздрава Максима Степанова, чем тот займется, когда парламент поддержит его отставку из-за проваленной подготовки к пандемии COVID-19.

Короткий разговор между депутаткой и министром состоялся на заседании Совета 3 ноября, когда Степанов отчитывался о ходе коронавируса в стране с трибуны.

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Министр заявил, что "нет кого-то отдельного ответственного за COVID-19" и что "настало время личной ответственности каждого".

"Можно сколько угодно винить Министерство здравоохранения, но мы не можем за вас выполнить правила. Только вы сами можете уберечь себя. Только вы можете надеть маску, помыть руки и соблюдать дистанцию", – сказал Степанов.

Депутат Ольга Стефанишина отметила, что министр уже "по привычке перекладывает свою ответственность" на предшественников и людей.

"Вы всегда говорили, что все виноваты, кроме вас. Однако всем же очевидно давно, что именно вы, господин Степанов, являетесь тем человеком, который виноват в этой страшной статистике. Я думаю, что у многих из нас вопросов к вам нет. У меня только один вопрос: знаете ли вы, чем займетесь в ближайшее время, когда Рада поддержит вашу отставку", – спросила Стефанишина.

На что Степанов ответил: "Госпожа народный депутат. Во-первых, зря сидите без маски. Во-вторых, не все мечты сбываются. Спасибо, у меня все".

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Автор: Яна Ставская