Нардепы продолжат рассматривать поправки к земельному законопроекту 2194.

Сегодня Верховная Рада проведет пленарное заседание, а после этого соберется на еще одно внеочередное.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, пленарное заседание начнется в 10: 00. Планируется рассмотрение нескольких десятков вопросов.

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В частности, депутаты продолжат рассмотрение поправок к "Проекту Закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (2194).

Также должны рассмотреть проект закона по урегулированию отдельных вопросов процедур банкротства на период борьбы COVID-19 (4220).

Рада планирует рассмотреть проекты законов о запрете продажи лекарственных средств детям (5122, 5122-1, 5122-2).

Внеочередное пленарное заседание ВР должно начаться в 16: 00. В повестке дня 15 законопроектов.

В частности, Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект по совершенствованию ответственности за декларирование должностными лицами недостоверной информации (4651).

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Автор: Дмитрий Захаров