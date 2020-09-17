Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Верховная Рада Украины приняла постановление об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (№4104).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

Список утвержденных постановлением представителей ВР

предлагается, по согласию, определить в состав комиссии старшего научного сотрудника, заведующего кафедрой специально-правовых дисциплин учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, доктора юридических наук Елену Бусол ;

; управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрея Гуджала ;

; начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента Алексея Дрозда .

. Также в состав комиссии утвержден первый заместитель председателя Союза юристов Украины Екатерина Коваль ;

; профессор кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента Богдан Романюк ;

; профессора кафедры теории права и прав человека, Украинского католического университета, профессор кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора Вячеслав Навроцкий .

. Кроме того, в состав комиссии утвержден заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор Евгений Соболь .

Постановлением также предусматривается признать утратившим силу постановление ВР от 17 сентября 2015 года №707-VIII "Об определении представителей Верховной Рады Украины в составе комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Назначение нового руководителя САП: хроника событий

21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление и издала соответствующий приказ.

15 июля и 3 сентября парламент не поддержал проекты постановлений об определении своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

Сегодня, 17 сентября, в Европейском парламенте заявили об обеспокоенности сегодняшним голосованием в Верховной Раде относительно неопытных кандидатов, которым не хватает добросовестности. Об этом в Twitter написали постоянный докладчик в Европарламенте по вопросам Украины, немецкий депутат ЕП Михаэль Галер и вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель.

По словам фон Крамон, из-за ситуации вокруг САП украинские власти ставят под угрозу безвиз с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро.

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Автор: Таня Поляковская