Рабинович просит президента защитить школьника-сироту Ткачука и уволить Аласанию

Нардеп считает необходимым проверить правомерность действий руководства и сотрудников ПАТ "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович направил открытое письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского, в котором просит защитить права и свободы Максима Ткачука и его опекунов, а также обеспечить школьнику-сироте возможность принимать участие в национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Вадим Рабинович считает неприемлемым дальнейшее пребывание на должности главы правления ПАТ «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураба Аласании, поскольку его решение снять с конкурса сироту Ткачука вызвало международный скандал, что не только вредит национальным интересам Украины, но и наносит ущерб имиджу страны.

В открытом письме сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» просит главу государства принять меры и проверить правомерность действий руководства и сотрудников ПАТ «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» относительно аннулирования конкурсной заявки в национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе «Евровидение» школьнику-сироте Максиму Ткачуку.

Открытое письмо народного депутата Вадима Рабиновича на имя президента Владимира Зеленского:

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Автор: УНИАН