Президент России Владимир Путин получил текст выступления украинского президента Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться.
Читайте такжеМакрон планирует в ближайшее время обсудить с Путиным украинский вопрос Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". По словам пресс-секретаря, текст выступления Зеленского, опубликованного вечером во вторник, был "оперативно доложен" Путину.
"Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться", - сказал Песков, подчеркнув, что глава государства традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления.
Вас также могут заинтересовать новости
- Зеленский анонсировал приближение к заседанию лидеров "нормандского формата"
- Зеленский не хочет, чтобы Байден и Путин говорили об Украине без него
- Стало известно над чем будут работать советники лидеров "нормандской четверки"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram