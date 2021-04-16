Санкции США против России. Поможет ли это укротить "убийцу" Путина

США ввели очередные санкции против России. Главная экономическая мера принята в отношении суверенного долга РФ. Теперь Россия не сможет брать взаймы на внешнем рынке и значительно сузятся ее возможности привлекать кредиты. Но помогут ли действия США укротить агрессорские аппетиты Путина?

США ввели новый пакет санкций в отношении России. На сайте Белого дома сообщается, что цель очередных ограничительных мер - пояснить РФ, что ее ждут «стратегические и экономические потери, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объяснил новые санкции «чрезвычайной угрозой нацбезопасности США» со стороны Москвы.

Санкционный удар

Пакет санкций предусматривает ограничительные меры против шестнадцать физических и шестнадцать юридических лиц Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Это касается ряда технологических компаний, которые, по мнению Вашингтона, работают на военных и разведку. Именно они причастны к хакерским атакам.

Еще США ввели ограничительные меры против пяти физических и трех юридических лиц в связи с оккупацией Россией украинского Крыма и серьезными нарушениями прав местного населения на полуострове. Кроме того, под санкции попали трое российских чиновников и один крымский, причастные к оккупации Крыма и помощи России по установлению контроля для управления полуостровом.

Санкции предусматривают, что все имущественные права или интересы этих людей на территории США будут заблокированы, с ними запрещено вести деловые отношения.

Также США высылают десять российских дипломатов, среди которых сотрудники разведывательных служб Российской Федерации.

И главный экономический удар – введены ограничительные меры против суверенного долга России. Санкции запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином РФ. Запрет на покупку российских гособлигаций при первичном размещении и предоставление ссуд будет действовать с 14 июня.

В заявлении Белого дома указано, что при необходимости санкции против российского госдолга будут расширены.

«Запретный» госдолг РФ

Американцы уже давно грозили ударом по госдолгу России. Но до действенных мер все не доходило. Хотя «пробные» шаги делались. Так, с августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. Это вынудило Минфин России в 2020 году занимать только в евро, долларовые бонды не размещались.

Теперь же, с 14 июня, американские фининституты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. При этом ограничения не распространяются на покупку долга у посредников, то есть, на вторичном рынке.

Внешний госдолг России пока не очень велик. На 1 марта он составлял 56,6 млрд долларов, из которых 38,2 млрд долларов - задолженность по облигациям. Эти бумаги покупают российские и иностранные инвесторы. Доля последних в ОФЗ составляет около 23%.

Российские власти утверждают, что ничего «адского» в новых санкциях в отношении госдолга нет. РФ, якобы, профинансирует все текущие расходы, «договариваться» будут с внутренним рынком - местными финансовыми институтами. В первую очередь, с коммерческими банками и Центробанком. Дескать, все решаемо. Но так ли это?

Санкции с «лазейками»

Член Совета НБУ Виталий Шапран объясняет, что запрет со стороны США касается покупки российских ценных бумаг, которые номинированы как в рублях, так и в других валютах. И, скорее всего, это коснется и хедж-фондов, находящихся на островных территориях США и Великобритании, но зарегистрированных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). То есть, первичный рынок не случайно попал под санкции, поскольку именно на нем составляется цена займов, за которые платит правительство РФ. Но «серые» лазейки возможны.

«Формально остаются лазейки для приобретения госбумаг России через вторичный рынок. Финансовые учреждения США довольно дисциплинированы, чтобы обходить санкции через неформальное участие в работе первичного рынка. Такого рода санкции, скорее всего, негативно повлияют на стоимость госдолга РФ и, конечно, отрицательно скажутся на валютном курсе рубля, который ослабел сразу после публикации информации об этих санкциях», - отметил эксперт.

Он считает, что после такого удара по РФ пока не стоит говорить о новом пакете экономических ограничительных мер: «Санкции, не должны убивать экономику, но должны стимулировать Россию к переговорам. Думаю, текущего пакета санкций достаточно».

По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, пока санкции США в отношении госдолга, скорее, больше громкие, чем опасные для России.

«Во-первых, при запрете на покупку долга РФ на первичном рынке разрешенной остается его покупка на вторичном. Также разрешена торговля, что означает появление маленького дополнительного звена в цепочке посредников. Во-вторых, госдолг у РФ очень низкий, корпоративных бумаг санкции не коснулись вообще. В целом, это значит, что влияние на платежный баланс и на госфинансы РФ если и будет, то крайне ограниченное», - подчеркнула эксперт.

В ожидании продолжения

Вместе с тем, расширять санкции еще есть куда. Новый пакет ограничительных мер США против РФ не коснулся скандального российского проекта - газопровода «Северный поток-2». По замыслу Кремля, именно он сведет на нет статус непокорной Украины как транзитного государства. Принятые ранее ограничительные меры в отношении этого трубопровода лишь замедлили его строительство. Россия утверждает, что к концу 2021 года он заработает на полную мощь.

Однако в Белом доме заверили, что нынешний пакет ограничительных мер не последний. Президент США Джо Байден заявил о готовности продолжать вводить санкции против Российской Федерации.

А немногим ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что каждая структура, участвующая в проекте «Северный поток-2», должна незамедлительно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции.

Администрация президента Джо Байдена обязана применить соответствующий закон об ограничительных мерах, который одобрил Конгресс США, подчеркнул Блинкен.

По его словам, Госдепартамент сейчас проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта, затем будут приняты соответствующие меры.

Таким образом, «Северный поток-2» вполне может стать следующим объектом для удара по России, которая лезет из кожи вон, чтобы посадить на свою «газовую иглу» всю Европу.

Нана Черная

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