Анализ информационного пространства показал, что многие материалы имеют целью подорвать репутацию главы НБУ, говорит политолог.

Негативные публикации в СМИ о руководстве Национального банка Украины имеют целью дискредитацию главы учреждения Кирилла Шевченко. Об этом сообщил в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Перечитал я колонку Василия Фурмана (замглавы НБУ, - ред.) о ситуации в Нацбанке и могу сказать одно: НБУ выбрал достаточно перспективный план действий. Здесь и реформа корпоративного управления, и банковского контроля, и оптимизация структуры... А вот все то, что происходит вокруг Нацбанка, уже не так приятно наблюдать", - заметил эксперт.

Анализ информпространства, проведенный политологом, показал, что многие материалы преследуют цель подорвать репутацию главы НБУ.

"Про Шевченко не писали разве, что он ест на завтрак суп из младенцев. Но большинство публикаций преследовали одну цель – дискредитировать главу НБУ", - написал Быков.

Так, в июне движение "Демсокира" опубликовало "расследование" по Кириллу Шевченко на The Page. При этом материал далек от термина "журналистское расследование", считает эксперт. К тому же его публикация привела к конфликту внутри команды издания.

"Ведь в каждом издании есть профессиональные журналисты, которые не будут мараться об откровенные фейки и выдумки. Из-за низкого качества этого шок-контента, видимо, ни одно уважаемое издание не сослалось на материал", - отметил Быков.

В рамках другой истории один из сотрудников НБУ Александр Бевз объявил о своем увольнении, напомнил эксперт.

"Якобы, ему мешает работать Кирилл Шевченко. Интересный момент, что пост в ФБ Бевз поставил раньше, чем написал заявление. Поднять волну негатива ведь важнее, чем соблюсти процедуру. Заявление об увольнении ведь не увидят тысячи журналистов", - пишет он.

Кроме того, недавно был выявлен ряд фейковых аккаунтов Кирилла Шевченко, на что, однако, быстро отреагировала служба безопасности учреждения.

"Да, давление на Главу НБУ было и в предыдущие годы, и это нормально. Такая уж обратная сторона медали. Ведь быть руководителем Нацбанка – это каждый день проявлять принципиальность и отстаивать независимость. И тут уже не важно, что и кто говорит, тут важно полагаться на факты и цифры", - констатировал Быков.

Напомним, ранее профильный комитет Верховной Рады отметил квалифицированные действия НБУ под руководством Шевченко в период пандемии COVID-19, которые позволили обеспечить поддержку экономики и ликвидности в банковской системе.

Автор: Григорий Бондарь