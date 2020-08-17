События в Беларуси могут существенно повлиять на Украину - Зеленский

На закрытом совещании подробно проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на закрытом совещании с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных госадминистраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

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По словам Зеленского, события в этой стране могут существенно повлиять на Украину.

Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Выборы и протест в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Константин Гончаров