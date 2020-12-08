В Москве у стен Кремля прошёл одиночный пикет с требованием к президенту России Владимиру Путину остановить пропаганду войны на российских государственных каналах против Украины.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, акцию провёл гражданин России Михаил Юдин.
Он пришёл в Александровский сад с государственным флагом Украины и возложил цветы к монументу городам-героям.
«Каждый день Украину унижают на всех государственных телеканалах, называют нацистским государством. Это не просто оскорбление. Это преступление - за это нужно судить тех, кто об этом говорит с государственных телеканалов. Есть статья в уголовном кодексе РФ - разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти между людьми», - сказал Юдин и подчеркнул, что вклад Украины в победу над нацизмом был колоссальным.
«Моё обращение к Путину и вопрос: когда это закончится?» - добавил он.
Юдин подчеркнул, что вышел на акцию потому что «если ничего не делать, потом будет стыдно».
По его словам, на российских каналах идут прямые угрозы бомбить Киев, Харьков и делить Украину.
«Люди в России постепенно привыкают, что если завтра будет война - это нормально, «нацистов же бьем», - добавил он.
Во время акции к Юдину подошёл наряд полиции и хотел задержать активиста, однако после проверки документов и «совещания» с начальством правоохранители не стали препятствовать проведению акции.
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