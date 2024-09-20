Слова главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Крым стоит передать под мандат ООН на двадцать лет "с миссией по подготовке честного референдума", вызвала большой резонанс. В Меджлисе крымскотатарского народа отметили, что такие предложения являются недопустимыми и циничными, а также не отвечают интересам Украины и крымских татар. В Министерстве иностранных дел Украины также отметили, что статус Крыма как украинской территории не подлежит обсуждению.

"Крым - это Украина. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым - это важный центр европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Если коротко, отвергнув идею референдума априори (ведь, во-первых, юридически Крым - не спорная территория, во-вторых, методы России по изменению демографической структуры и вытеснения всех нелояльных всем известны, так и фактически референдум не решает вопрос), и то, почему вообще прозвучало такое заявление, то, видимо, речь идет о международном подчинении (с двойной юрисдикцией - Украины и России) как промежуточном статусе.

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На самом деле идея международного присутствия могла бы прозвучать как действительно промежуточный шаг - от аннексии Крыма со стороны Российской Федерации фиксации этого в конституции РФ до международного контроля и возвращения де-факто под контроль Украины. Однако она могла бы прозвучать, если бы Запад еще в 2014 году "дал в морду" России (по крайней мере санкционно). Но тогда реакция Запада была мега-мягкая.

Ну, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Россия уже не спекулирует на "защите" русскоязычных, а откровенно декларирует стремление уничтожить Украину как государство, темы "размывания границ" при наличии неработающих международных организаций (глава Генассамблеи ООН на днях заявил, что у него нет механизмов принуждения России к выполнению решений, а в Совбезе ООН РФ - один из постоянных членов) - это не про сегодня. Военная составляющая при любых обстоятельствах будет доминировать.

Отдельно по Крыму можно отметить, что здесь как раз нет ограничений о применении западного оружия, потому что юридически это - аннексированная и оккупированная РФ территория Украины.

И, если уж говорить о функции международных организаций, она вполне возможна. Но как таковая, которая будет обеспечивать военные реалии и дипломатические решения, а не наоборот.

Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук