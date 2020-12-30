Как ранее сообщали украинские и зарубежные СМИ, руководство Туркменистана положительно отреагировало на запрос украинской стороны о назначении Виктора Майко послом Украины в этой важной для нас стране.

Напомним, ранее иностранные СМИ сообщили, что МИД Украины получил в самые короткие сроки (3 дня) агреман для Виктора Майко.

Виктор Майко уже работал на должности посла Украины в Ашхабаде в период 2005-2010 годах. За это время украинско-туркменские торгово-экономические отношения находились на беспрецедентно высоком уровне. Страны активно взаимодействовали в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. А украинские строительные компании реализовывали многомиллионные проекты на территории Туркменистана.

Виктор Майко хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана, ведь именно при нём товарооборот Туркменистана и Украины достигал рекордных 6 млрд. американских долларов.

Поэтому ожидаемым решением Президента Украины стал Указ о назначении Виктора Майко чрезвычайным полномочным послом Украины в Туркменистане.

Нового посла в этой чрезвычайно важной для Украины стране ждёт целый ряд вызовов: возобновление регулярного политического диалога на высоком и высшем уровне, наращивание прежних объемов торговли и возврата украинских компаний на туркменский строительный рынок, возобновление активного сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, восстановление прямого авиасообщения, возврат туркменских студентов в украинские ВУЗы и многое другое.

В связи с этим назначением есть надежда на то, что Украине удастся восстановить свое мощное присутствие в Туркменистане. Что, в свою очередь, может стать хорошим примером и катализатором для полноценного присутствия украинских экспортеров товаров и услуг в Центральной Азии и Каспийском регионе.

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Автор: УНИАН