Год невыполненных обещаний

От пресс-марафона к пресс-диалогу. Так меньше, чем за год, трансформировался формат общения президента Украины Владимира Зеленского с журналистами. Не обошлось и без скандала: аккредитоваться на мероприятие сумели далеко не все желающие. В пресс-службе ОП объяснили, что, мол, пока по стране разгуливает коронавирус, обиды СМИ, не попавших на аудиенцию, неуместны. А президент предложил журналистам подготовить предложения по формату, который позволил бы участвовать в следующей пресс-конференции всем желающим.

Впрочем, даже из около семи десятков аккредитованных сегодня журналистов, задать вопросы за два с половиной часа «диалога» успела только половина из них. УНИАН собрал ключевые ответы.

Просто перестать стрелять – не просто

Год назад, вступая в должность президента Украины, Владимир Зеленский давал много обещаний, многие из которых так и не были выполнены. Теперь же ему пришлось объяснять, почему. К примеру, относительно своих слов, сказанных год назад о войне на Донбассе, что «нужно просто перестать стрелять», президент признал: «Это сложный процесс».

«Я никогда не призывал к тому, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну, и, если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем», - сказал он.

«Дожать» ситуацию на Донбассе Владимир Зеленский планирует дипломатическим путем – продолжая переговоры в Минске, в нормандском и любом другом формате: «Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и чтобы мы нашли этот дипломатический выход из ситуации согласно Минским договоренностям… Я не хотел бы применять и план «В», и план «С», хотя они есть. Но может так случиться, что не сработает первый план».

По его словам, для этого также необходима личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным: «Общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина. Но я уверен, что мы должны это делать параллельно с Минском… Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты один на один. Желательно услышать некоторые ответы, когда ты один на один, чтобы сделать стопроцентные выводы и идти по другому плану».

Говорить с Путиным для возвращения украинских территорий и политзаключенных Зеленский готов в любом формате. «Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату. Мне все равно. Нам нужен результат», - сказал он.

Президент напомнил, что уже были освобождены 135 человек. «И сейчас мы говорим с Российской Федерацией уже о возможном обмене после COVID-19… Есть результат, он состоит из человеческих жизней», - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что во время переговоров с европейцами всегда поднимается и вопрос Крыма. «Возможно, в информационном пространстве вопроса Крыма мало. Но его точно не мало в делах государства», - сказал он.

Кадровая политика без друзей и кумовей?

Еще одно обещание, озвученное Владимиром Зеленским на пути к президентскому креслу – не назначать на ключевые должности кумовей и армейских друзей (как это было у его предшественника). Но, по истечению года в должности президента, оказалось, что многие друзья нашли себя на государственной службе. Этот «феномен» Зеленский объяснил тем, что во время предвыборной кампании обещал назначать на госдолжности новых людей. Именно это он весь год у власти и делал. «Ни одного кума или армейского друга я не назначил… Я обещал, что к власти придут другие люди», - сказал он.

Президент признался, что окружил себя людьми, которым доверяет: «Господин Ермак не является моим кумом. Он является моим доверенным лицом. Я ему доверяю… Шефир помогает, но он даже не получает зарплату. Я не хочу и не могу поставить людей, которые ко мне приближены, чтобы они получали зарплату от государства. Он мне помогает, я ему доверяю».

«Я не могу найти много людей, которые были бы и чистыми, и профессиональными. Мне кажется, Шмыгаль и профессиональный, и чистый», - добавил он.

По словам Владимира Зеленского, в стране сейчас кадровый голод: «Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу, к многим людям, говорили: «Дайте». Нам очень тяжело найти министра образования. Очень сложно найти министра энергетики. Какого бы человека мы не взяли бы в сфере энергетики, на следующий день в СМИ пишут: «Это точно человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука». Скажите, где у нас в стране независимые энергетики? Дайте мне».

Что же касается скандалов, связанных с братом главы ОП Андрея Ермака Денисом, Зеленский убежден, что «пленки Ермака» это пустое дело, которым пытались шантажировать лично президента. «Я знаю, кто осуществлял эти записи, я знаю для чего. Я знаю, кто хотел шантажировал этими записями, хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака…Идет следствие, и все стороны расследуются, пусть отвечают», - сказал он.

Резонансные уголовные дела

Хотя украинцы еще не дождались от нового президента обещанных посадок, Владимир Зеленский считает своим достижением, что во время его каденции за решеткой оказались исполнители нападения на известную активистку Екатерину Гандзюк. И обещает, что по заказчикам уже тоже есть ответы:«Люди, которые убили, посажены. Есть вопрос – кто заказал? У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. И сейчас это дело уже полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался – это суд. Суд должен быть независимым и вынести независимый приговор. Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму».

Что же касается не менее скандального дела Шеремета, Зеленский заявил, что ответственность за результат расследования несет министр внутренних дел Арсен Аваков: «Сейчас это дело ведет и отвечает за него министр внутренних дел Арсен Аваков, он это знает. Это, действительно, его дело. И он ответственен за результат этого дела. Если докажет следствие, а потом суд, эти люди – убийцы, то они сядут в тюрьму, а если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей».

Физиологические отличия и второй срок

Президент также много говорил о взаимоотношениях с представителями местной власти, особенно, в условиях коронавируса, карантина и своеволия на местах, обещал поддерживать представителей «Слуги народа», которые пройдут праймериз, на местных выборах осенью, вспоминал об уровне заработных плат украинцев (но уже не сулил быстрого конца «эпохи бедности»), сотрудничестве с МВФ, приватизации, необходимых законах и вероятности роспуска Верховной Рады…

И напомнил, что все-таки отличается от своего предшественника. «Я всем отличаюсь от Порошенко - и физиологически (хочется думать, это слово «вырвалось» в контексте необходимости отлучиться по нужде прямо во время пресс-конференции, - УНИАН), и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Так и есть. Но я такой, как я есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, украинский язык, уважаю каждого, и именно так я работаю».

Вместе с тем, за всю пресс-конференцию он несколько раз дал понять, что, с большой долей вероятности, не выполнит одно из главных своих предвыборных обещаний – что идет во власть только на один срок. «Я иду на один срок, как говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом (выдвижении своей кандидатуры) думать», - сказал он.

По его мнению, не стоит баллотироваться тем, у кого уровень поддержки населения не превышает 10-15%.

Действительно, рейтинги Владимира Зеленского после года президентства выше этих цифр. Но не стоит быть очень самоуверенным. Впереди еще четыре года у власти.

УНИАН