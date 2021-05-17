Собранная информация будет передана коллегам в Европейском Союзе и НАТО / фото REUTERS
Премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас завтра, 18 мая, посетит Донбасс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга сегодня в Киеве.
"Завтра я отбываю на восток Украины и буду там присутствовать на линии соприкосновения. Мне хочется больше узнать о том, как изменилась там ситуация", - сказала Каллас.
По словам премьер-министра Эстонии, затем собранная информация будет передана коллегам в Европейском Союзе и НАТО.
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