В частности, глава правительства Эстонии посетит линию соприкосновения.

Премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас завтра, 18 мая, посетит Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга сегодня в Киеве.

"Завтра я отбываю на восток Украины и буду там присутствовать на линии соприкосновения. Мне хочется больше узнать о том, как изменилась там ситуация", - сказала Каллас.

По словам премьер-министра Эстонии, затем собранная информация будет передана коллегам в Европейском Союзе и НАТО.

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Автор: Леся Лещенко