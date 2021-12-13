"Батькивщина" продолжает усиливать свою команду региональными лидерами. Представительство партии в Угледарской территориальной громаде в Донецкой области возглавит бывший глава Угледарской военно-гражданской администрации, мэр Угледара Андрей Силыч.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, пишет "Апостроф".

К выполнению новых обязанностей Андрей Силыч планирует приступить в начале следующего года, после того, как будут завершены все необходимые формальности.

"Я действующий военнослужащий, ветеран боевых действий. Я заканчиваю службу. Планирую с января 2022 года начать работать", - сказал он.

Как известно, согласно законодательству, действующие военнослужащие не могут быть членами какой-либо партии.

По словам Андрея Силыча, он принял решение присоединиться к "Батькивщине", поскольку ему близка позиция этой политической силы.

"Партия действительно работает на людей, а не на олигархов. Она мне более роднее. Я вижу, что это команда для людей", - сказал он.

Андрей Силыч уверен, что в дальнейшем "Батькивщина" будет усиливать свои позиции, как на Донбассе, так и по всей Украине.

"Перспективы серьезные. Надо отходить от популистских партий и проектов. Партия "Батькивщина" работает не один десяток лет. Она достойна иметь больше на всей территории нашего государства", - сказал он.

Напомним, Андрей Силыч с мая по октябрь 2015 года руководил Угледарской военно-гражданской администрацией. В октябре 2015 года после победы на выборах стал мэром Угледара. На этом посту он пробыл до ноября 2021 года. В настоящий момент в Угледарской громаде вновь введена военно-гражданская администрация и назначен новый руководитель.

Отметим, в последнее время "Батькивщина" существенно укрепила свои позиции на Донбассе. Так, недавно представительство партии в Лиманской ОТГ возглавил бывший мэр города Лиман Петр Цимидан, а представительство партии в Шаховской громаде - депутат местного сельского совета Андрей Махниборода. Ячейкой в Славянской городской громаде будет руководить местный предприниматель Артем Скиданов.

Автор: Иван Бойко