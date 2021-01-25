Ранее Женское движение "За майбутнє" обнародовало свои требования к власти: снизить тарифы, ввести контроль за их образованием и качеством услуг, вернуть льготные тарифы на электроэнергию и прочее.

Лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова заявила об отсутствии оснований для роста стоимости коммунальных тарифов, электроэнергии и газа в Украине и раскритиковала размер скидки, которую правительство предлагает ввести с 1 февраля 2021 года.

Об этом правозащитница написала на своей публичной странице в соцсети.

«Украина добывает огромное количество газа и производит достаточно электроэнергии! Этого достаточно, чтобы обеспечить всю страну ресурсами по приемлемой цене, еще и за границу останется продать! Вы же нагло накручиваете цены безо всяких причин! Разве какая-то составляющая себестоимости газа выросла критически с июня месяца, чтобы повышать его цену в январе в более чем три раза!?",- написала Суслова.Читайте также"За майбутнє" созывает внеочередные сессии местных советов из-за повышения коммунальных тарифов

Она напомнила, что Женское движение уже присоединилось к митингам в нескольких городах Украины, в частности, в Херсоне, Кропивницком, Черновцах, Светловодске и будет продолжать поддерживать протесты украинцев, пока правительство не предложит реальные решения.

"За менее чем месяц активных протестов мы, женщины Украины, показали свою решительность! Потому что именно на наши плечи ложится наибольший груз – как прокормить семью с такими ценами! ... Нам недостаточно копеечных скидок на несколько недель от правительства! Мы будем добиваться от власти уничтожения коррупционных схем, долгосрочных гарантий и фиксированных цен на энергоносители и коммунальные услуги!",- написала Суслова.

Ранее Женское движение "За майбутнє" обнародовало свои требования к власти: снизить тарифы, ввести контроль за их образованием и качеством услуг, вернуть льготные тарифы на электроэнергию и прочее.

По инициативе местных депутатов от партии "За майбутнє", десятки советов по всей Украине приняли обращение к власти с требованием остановить рост тарифов. Также народные депутаты из группы "Партия "За майбутнє" зарегистрировали в парламенте постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов.

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Автор: УНИАН